Чернышенко: российских туристов ездит в Китай больше, чем китайских в Россию

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Туристический поток из России в Китай превышает количество поездок китайских туристов в Россию. Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил в интервью ТАСС в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин.

Зампред кабмина РФ напомнил о задаче превысить допандемийный уровень взаимного турпотока с Китаем и отметил, что потенциал для этого "огромен".

"Конечно, прежде всего с китайской стороны, потому что сейчас российских туристов, вы не поверите, даже больше ездит в Китай, чем китайских в Россию", - сказал Чернышенко.