ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Большинство иностранных первокурсников поступают в российские вузы на платной основе. При этом квоты для граждан некоторых стран со стороны России выделены, заявил в интервью ТАСС в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пекин вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"В этом году традиционно выделены квоты для обучения иностранных студентов, подавляющее большинство из них распределено на дружественные страны. Например, Белоруссии - 1,3 тыс., Китаю, Вьетнаму - по 1 тыс. При этом подавляющее большинство поступающих первокурсников-иностранцев - это студенты, поступившие на договор", - сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить число иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, к 2030 году минимум до 500 тыс. человек.