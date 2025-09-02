Большинство выделенных участков обеспечены инфраструктурой, сообщил министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Иван Мищенко

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Около 90 участников спецоперации на Камчатке получили бесплатные земельные участки в регионе, заявки еще почти от 180 человек находятся на рассмотрении. Об этом ТАСС в преддверии сессии "Новые регионы России и Дальний Восток: вектор стратегического партнерства и перспективные точки роста экономики" Восточного экономического форума сообщил министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Иван Мищенко.

"На Камчатке участники СВО и члены их семей могут получить земельные участки для следующих целей: индивидуальное жилищное строительство, ведение садоводства для собственных нужд. В настоящее время по порядка 90 заявлениям приняты решения о предоставлении земельных участков в собственность. Также еще 178 заявлений о получении земли находится на рассмотрении в органах местного самоуправления", - сказал Мищенко.

По его словам, большинство выделенных земельных участков обеспечены инфраструктурой. Дополнительно органами местного самоуправления в период с 2025 по 2026 годы планируется сформировать и предоставить 240 земельных участков на территории Елизовского муниципального района.

