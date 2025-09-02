Зампред краевого правительства Юлия Морозова сообщила, что на протяжении последних лет показатели уровня жизни населения в Камчатском крае стабильно растут

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Денежные доходы населения Камчатки за последние пять лет увеличились более чем на 20%, при этом в 2024 году жители Камчатки начали переходить от сберегательной модели потребительского поведения к более разнообразным тратам. Об этом сообщила ТАСС зампред краевого правительства Юлия Морозова в преддверии сессии "Народные облигации - инструмент реализации значимых проектов" Восточного экономического форума.

"На протяжении последних лет показатели уровня жизни населения в Камчатском крае стабильно растут. Так, например, рост реальных денежных доходов за последние пять лет составил 21%, рост реальной заработной платы [увеличился на] более чем 13%. По размеру среднедушевых денежных доходов населения Камчатский край занимает восьмое место в Российской Федерации и четвертое место в ДФО. По размеру среднемесячной начисленной заработной платы на шестом месте в Российской Федерации", - рассказала Юлия Морозова.

По ее словам, средняя месячная номинальная начисленная заработная плата одного работника за январь-май 2025 года составила почти 143 тыс. рублей. Это более чем на 11% больше, чем в 2024 году. При этом в 2024 году жители Камчатки начали переходить от сберегательной модели потребительского поведения к более разнообразным тратам. "На сегодняшний день при существующих ставках по вкладам 16-17% сохранять деньги в банках все еще актуально, но тенденция на снижение уже заметна", - рассказала зампред правительства Камчатки.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.