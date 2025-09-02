Доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова поделилась, что люди с особенностями восприятия цвета вырабатывают компенсаторные навыки, однако в стрессовой ситуации риски возрастают

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Люди с дальтонизмом способны компенсировать определенные навыки для управления транспортом, однако в стрессовых ситуациях их реакция может быть замедленной и неверной, что повышает вероятность аварий. Имеющие такую особенность испытывают сложности в распознавании сигналов и знаков на дороге, такое мнение выразила ТАСС доцент кафедры офтальмологии ИМД РНИМУ им. Н. И. Пирогова Татьяна Павлова.

Обновленный перечень противопоказаний, с которыми нельзя садиться за руль, вступил в силу с 1 сентября, он был закреплен постановлением правительства РФ в апреле. В нем был уточнен список психических расстройств: в него добавлены "общие расстройства психологического развития", к которым относятся, в частности, аутизм, синдромы Аспергера и Ретта, а также дальтонизм.

"Сложности в распознавании сигналов и знаков увеличивают риск ошибок при вождении. Даже если человек со временем вырабатывает определенные компенсаторные навыки (ориентируется по положению огней на светофоре или по интенсивности света стоп-сигналов), в стрессовой или нестандартной ситуации реакция может оказаться замедленной или неверной. Это повышает вероятность аварий", - рассказала Павлова.

По словам эксперта, световые различия помогают водителю оценивать дорожные ситуации: видеть стоп-сигналы впереди идущего автомобиля, различать разметку, сигналы аварийной остановки или спецсигналы. При нарушении цветоощущения вероятность пропустить или неправильно интерпретировать эти сигналы значительно возрастает.

"Нельзя сказать, что каждый человек с дальтонизмом не способен управлять автомобилем. Многие компенсируют особенности своего зрения и успешно адаптируются. Но с точки зрения безопасности дорожного движения наличие такого нарушения считается существенным фактором риска - особенно при профессиональном вождении и интенсивных потоках", - отметила Павлова.