Более 500 млн рублей будет направлено на соцмеры на Чукотке в 2025 году

Всего на Чукотке семьям предоставляется более 50 мер социальной поддержки, сказала руководитель Департамента социальной политики правительства Чукотского АО Любовь Брянцева

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Финансирование мер социальной поддержки населения на Чукотке в 2025 году увеличилось на 37 млн руб., до 500 млн руб. Об этом сообщила ТАСС руководитель Департамента социальной политики правительства Чукотского АО Любовь Брянцева в преддверии сессии "Демографический Дальний. Управлять - значит предвидеть: демографический коридор возможностей" Восточного экономического форума.

"В этом году финансирование социальной поддержки населения было увеличено. В 2024 году на эти цели было направлено 471 млн рублей, в 2025 ожидается, что на реализацию мер поддержки будет израсходовано более 508 млн рублей. Всего на Чукотке семьям предоставляется более 50 мер социальной поддержки", - сказала Брянцева.

По ее словам, на Чукотке регистрируется рост рождений третьих и последующих детей - число многодетных семей непрерывно растет, как и рождений детей в целом. "В 2023 году в округе родились 495 малышей, в 2024 - 515. По итогам 2024 года Чукотка стала лидером по уровню рождаемости: регион занял второе место в ДФО по этому показателю", - рассказала Брянцева.

