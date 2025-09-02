Его принимает исполняющий обязанности командира 68-го гвардейского армейского корпуса гвардии полковник Андрей Гречка

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Торжественное шествие, посвященное 80-летию со дня окончания Второй мировой войны, началось в столице Сахалинской области. По главной площади Южно-Сахалинска проходят 14 парадных расчетов и более 20 единиц военной техники, сообщили ТАСС в пресс-службе Восточного военного округа.

"Торжественное шествие принимает исполняющий обязанности командира 68-го гвардейского армейского корпуса гвардии полковник Андрей Гречка. По главной площади Южно-Сахалинска проходят 14 парадных расчетов, в том числе военнослужащие-женщины, учащиеся кадетских школ, представители казачества, юнармейцы и другие. Также парад войск Южно-Сахалинского гарнизона продолжит боевая техника Вооруженных сил Российской Федерации - всего более 20 единиц", - рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что почетными зрителями парада стали ветераны Великой Отечественной войны, среди них участники Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945 года - Вячеслав Гаврилов и Василий Андреев.

В 20:00 (12:00 мск) начнется военно-патриотическая праздничная программа с участием сахалинских вокалистов и звезд российской эстрады, в том числе Полины Гагариной. В 22:00 (14:00 мск) состоится большой торжественный салют, после которого продолжится праздничная программа.