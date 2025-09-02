Причиной стали лесные пожары, сообщила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Количество туристов, посещающих Забайкальский край, сократилось на 10% в 2025 году из-за действовавших лесных пожаров, поскольку было запрещено посещение природных парков. Об этом ТАСС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщила министр экономического развития региона Жаргалма Бадмажапова.

"Согласно данным официальной статистики в первом квартале 2025 года туристический поток в Забайкальском крае рос относительно того же периода 2024 года. За январь-март он вырос более чем на 4 тыс. и составил 58,97 тыс. человек. Но из-за продолжительного пожароопасного сезона с апреля по июль в 2025 году в первом полугодии количество туристов относительно этого же периода в 2024 году снизилось почти на 20 тыс. человек и составило 173,96 тыс. В этот период уже начинается активное посещение природных парков и многим потенциальным туристам пришлось перенести или совсем отменить поездки", - сказала Бадмажапова.

Она отметила, что в основном Забайкалье посещают туристы из соседних регионов. Больше всего гостей приезжало из Республики Бурятия, Иркутской и Амурской областей, а также Новосибирской области и Красноярского края. Среди иностранных туристов 95% составляют жители Китая.

"Сейчас идет активная работа по включению Забайкальского края в международные и межрегиональные маршруты. В 2025 году край начал принимать гостей из Монголии и КНР в рамках международного проекта "Великий чайный путь", - отметила министр.

