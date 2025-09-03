Экспозицию планируют организовать после презентации на Восточном экономическом форуме во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Туша мамонтенка Яны, обнаруженная в 2024 году в Якутии, будет впервые выставлена в республике. Экспозицию планируют организовать после презентации на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщил ТАСС ректор Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Анатолий Николаев.

Впервые мамонтенка представят общественности на выставке "Улица Дальнего Востока" на юбилейном Восточном экономическом форуме. "Мамонтенок Яна - это уникальный объект. У нас раньше не было возможности показать ее, а специальная криокамера позволит нам показать мамонтенка посетителям без ущерба науке и уникальной сохранности туши. Это даст возможность выставить мамонтенка в Якутске, у нас в Музее мамонта", - сообщил Николаев. По словам ректора, вуз также планирует заняться созданием сувенирной продукции.

Мамонтенок Яна была обнаружена летом 2024 года на термокарстовом провале Батагайка. Общий вес - около 180 кг, высота в холке - больше 120 см.

В данный момент Яна, предположительно, самая древняя по возрасту находка среди шести ранее обнаруженных в мире детенышей мамонта без учета фрагментированных останков. Также является третьим по счету мамонтенком, обнаруженным в Якутии после Хромского мамонтенка (2009) и мамонтенка Юки (2010). Ученые подчеркивают, что мамонтенок Яна по своей сохранности - одна из лучших в мире: на голове нет никаких утрат, хобот, уши, ротовая область - без видимых повреждений и деформаций.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.