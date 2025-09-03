Рособрнадзор: итоговое сочинение в 11-х классах пройдет 3 декабря 2025 года

Дополнительными днями назначены 4 февраля и 8 апреля

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Итоговое сочинение, служащее допуском к государственной итоговой аттестации для учащихся 11-х классов, состоится 3 декабря 2025 года. Дополнительными днями назначены 4 февраля и 8 апреля, сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итоговое сочинение проводится в первую среду декабря, первую среду февраля и вторую среду апреля. В текущем учебном году эти дни приходятся на 3 декабря, 4 февраля и 8 апреля", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что написать итоговое сочинение в дополнительный срок смогут обучающиеся, получившие "незачет", а также удаленные за нарушение требований порядка проведения государственной итоговой аттестации, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание ранее по уважительным причинам, подтвержденным документально.