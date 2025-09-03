Мужчина также рассказал, что к зданию, где удерживали жителей Курской области, подъезжали машины с продуктами, и их парковали таким образом, чтобы получался загон из четырех стен, где людям разрешалось гулять

КУРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Украинский ребенок назвал жителей Курской области, которых насильно увезли и удерживали на территории Сумской области, фашистами, это им внушила местная пропаганда. Об этом ТАСС рассказал житель Суджи Илья Белокрылов, который был возвращен в Курск после более полугода в украинском плену.

24 августа в Минобороны РФ сообщили, что 146 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной Киеву территории, взамен переданы 146 военнопленных ВСУ. Также возвращены 8 жителей Курской области.

"Мы стояли там (в Сумской области - прим. ТАСС) во дворике, идет ребенок, показывает на нас и называет фашистами. Значит ему внушают что-то, мол русские фашисты", - рассказал собеседник агентства.

Мужчина добавил, что к зданию, где удерживали жителей Курской области, периодически подъезжали машины с продуктами, вещами. Автомобили парковали таким образом, чтобы получался некий загон из четырех стен, - там людям разрешалось гулять. Позже жителям совсем запретили выходить, отметил Белокрылов.