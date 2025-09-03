На ней представили портреты бойцов, включая изображения членов экипажа танка "Алеша" Расима Баксикова, Александра Левакова, Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Аллею памяти участников спецоперации с портретами бойцов, включая изображения членов экипажа танка "Алеша" Расима Баксикова, Александра Левакова, Алексея Неустроева и Филиппа Евсеева, открыли на территории кампуса Дальневосточного федерального университета в дни Восточного экономического форума, передает корреспондент ТАСС.

Аллея открылась напротив основного корпуса университета, вблизи самого высокого в стране флагштока. Портреты бойцов выполнены в едином стиле, на фоне российского триколора. Рядом с изображением командира экипажа Расима Баксикова нарисован танк.

В сражении экипаж танка "Алеша" уничтожил два танка Т-72Б противника, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 человек убитыми и ранеными.

23 августа 2023 года президент РФ вручил государственные награды экипажу танка Т-80 "Алеша" Вооруженных сил России, который разгромил колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении. Трое членов экипажа танка "Алеша" являются уроженцами регионов Дальнего Востока - Якутии и Сахалина.