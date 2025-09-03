Минприроды представило первую отечественную метку для отслеживания птиц

Новая российская система помимо сотовой связи использует специальный радиоканал

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Метку-трекер для отслеживания передвижения соколов-балобанов создали российские ученые. В отличие от импортных аналогов она использует два канала связи, сообщила журналистам заместитель директора ФГБУ "Росзаповедцентр" Минприроды России Ольга Кревер.

Пятимесячный балобан на ВЭФ © Полина Болдырева/ ТАСС

"Мы с вами присутствуем на важном историческом моменте. Это запуск российской метки, российского трекинга с двумя каналами связи, чего пока другие метки, используемые в мире, не имеют. <...> Поздравляем всю нашу российскую научную общественность, всех ученых, всех специалистов, которые занимаются современными технологиями, внедрением их в процессы сохранения хищных птиц, изучения, мониторинга этих объектов, потому что это поистине революция сейчас в нашей российской современной науке". - сказала Кревер.

Метка создана в рамках импортозамещения. Существующие зарубежные аналоги работают только по одному каналу связи: спутниковому либо GPS-GSM. Новая российская система помимо сотовой связи использует специальный радиоканал.

"Метка весит 16 граммов. Это меньше 3% от веса птицы. Вообще ученые всего мира говорят, что это золотой стандарт веса метки", - подчеркнула Кревер.

В будущем году меткой будут помечены молодые балобаны, которых выпустят в природу в рамках программы реинтродукции в Татарстане. Кроме того, специалисты сейчас дорабатывают метку для того, чтобы эти технологии использовать для других видов птиц и животных.

