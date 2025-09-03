В регионе также пройдут памятная акция и праздничный концерт

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Цветы возложили к мемориалу освободителей Курильских островов на Камчатке в честь 80-летия со дня окончания Второй мировой войны. Также в регионе пройдут памятная акция и праздничный концерт, сообщили ТАСС в Объединенном командовании Войск и Сил на Северо-Востоке России (ОКВС).

"Военнослужащие, представители правительства края, заксобрания региона, общественных организаций, почетные жители полуострова возложили цветы к мемориалу освободителей Курильских островов в сквере Свободы в Петропавловске-Камчатском", - рассказали в ОКВС.

В мэрии Петропавловска-Камчатского ТАСС уточнили, что также в честь памятного события в 20:30 (11:30 мск) запланировано проведение акции "Лучи победы". Прожекторы озарят стелу "Город воинской славы" и небо над городом. Акция, ставшая традиционной, будет сопровождаться концертной программой до 23:00 (14:00 мск). Также во всех школах Камчатки 3 сентября прошел общекраевой урок истории, посвященный Курильскому десанту.

18 августа 1945 года из Петропавловска-Камчатского началась военная десантная операция по освобождению Курильских островов, которая поставила победную точку во Второй мировой войне, поэтому большая часть памятных мероприятий прошла в регионе именно в этот день. На Камчатке 18 августа 2025 года прошла выставка образцов вооружения и военной техники, экскурсии на военный корабль, мастер-класс по пошиву маскировочных сетей и изготовлению свечей, показ тематических кинофильмов, церемония закладки камня будущей часовни в честь подвига освободителей Курильских островов от японских захватчиков и др. Кроме того, в регионе был создан спектакль под названием "Баллада о Курильском десанте", в котором заняты более 50 человек, в том числе - не профессиональных актеров из числа обычных жителей Камчатского края. Ранее, 2 сентября, военнослужащие кораблей соединения охраны водного района и школьники возложили цветы к мемориалу, установленному в честь Героя СССР, участника Курильской десантной операции Петра Ильичева.