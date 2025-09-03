Председатель наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты добавил, что чаще видели современное искусство жители Москвы и Санкт-Петербурга

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Жители мегаполисов, по статистике, чаще проявляют интерес к современному искусству и арт-туризму. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты РФ Константин Абрамов.

"Мы видим, что крупные города и жители крупных городов более динамичны и их больше интересует современное искусство. Они - потенциальная аудитория арт-туризма. Крупные города являются не только теми местами, где чаще наши граждане сталкиваются с современным искусством. Но и в этих городах проживает активная часть населения, которая готова в том числе путешествовать для того, чтобы посетить какие-либо события в других регионах", - сказал он в ходе сессии "Современное искусство как маркер экономического потенциала регионов" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Абрамов добавил, что чаще видели современное искусство жители Москвы и Санкт-Петербурга - 83%. Высоким потенциалом и вовлеченностью в сферу современного искусства обладают такие территории, как Северо-Западный, Центральный, Уральский федеральные округа. При этом Дальневосточный федеральный округ имеет средний и низкий потенциал, предположительно, из-за серьезного расстояния до событий искусства.

