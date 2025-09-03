ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Крупнейший вуз в Якутии - Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) - рассматривает открытие медицинских классов в районах республики, где отмечают нехватку медицинских кадров. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Анатолий Николаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам ректора, при вузе с 1993 года работает Малая медицинская академия, имеющая 21 филиал в 9 районах республики. В 2025 году планируется открыть дополнительно три медицинских класса.

"Открытие таких классов мотивирует школьников на то, чтобы они в будущем выбирали направление медицины. Мы должны помочь получить им хорошие фундаментальные знания именно со школьной скамьи, - сказал Николаев. - Расширение медицинских классов совместно с медицинскими и образовательными организациями является приоритетной задачей министерств здравоохранения и образования республики, мы как университет готовы помочь в данном вопросе. Есть субъективные причины в сложности создания таких классов, в Якутске больше потоков и классов, поэтому мотивированных детей можно собрать в один класс, когда как в селе количество детей в классе может составлять только 15. Поэтому в этом плане мы думаем над механизмами, каким образом охватить детей".

В марте было подписано соглашение о партнерстве для создания и развития регионального медицинского образовательного кластера (РМОК) в Якутии для повышения качества обучения медицинских специалистов. Участниками кластера, помимо СВФУ, региональных министерств здравоохранения, образования и науки, стали Якутский республиканский медицинский информационно-аналитический центр, Якутский медицинский колледж им. В. А. Вонгродского, Алданский медицинский колледж, Нерюнгринский медицинский колледж и Жатайский техникум.

"Задача кластера - подготовка высококвалифицированных медицинских кадров, так как, если мы не улучшим качество подготовки, то хорошими кадрами регион не обеспечим, - сообщил Николаев. - Планы работы и мероприятий кластера уже направлены в Министерство здравоохранения Российской Федерации".

Медицинский институт СВФУ создан в 1957 году и является одним из старейших высших медицинских учебных заведений на северо-востоке России.

