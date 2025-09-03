ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Туризм на Камчатке не зависит от успеха вертолетных программа - в регионе активно развиваются альтернативные виды туризма. Таким мнением с ТАСС поделился министр туризма Камчатки Владимир Русанов в преддверии сессии "Круизный туризм Дальнего Востока Восточного экономического форума".

"В этом году турсезон на Камчатке проходит без авиакомпании "Витязь-аэро", однако вертолетные экскурсии продолжают проводиться другими перевозчиками. При этом у региона нет зависимости от успеха вертолетных программ. Развиваются маршруты, альтернативные основным направлениям вертолетных экскурсий. Например, увидеть медведей в естественной среде обитания, помимо Курильского озера, можно на озерах Начикинское и Толмачева. А выходы геотермальной энергии можно наблюдать на Дачных термальных источниках. Данные направления являются более доступными в ценовом плане, но при этом не уступают в зрелищности главным туристическим магнитам региона", - рассказал Русанов.

По его словам, также фиксируется интерес местного населения Камчатки к социальным турам. "В этом году отдельным категориям жителей Камчатского края доступны шесть экскурсий от шести туроператоров: экскурсия к вулканам, снегоходная экскурсия, морская прогулка к острову Старичков, конно-пешеходная и научно-познавательная экскурсии. И на них уже нельзя записаться, все места разобраны", - сказа министр туризма Камчатки.

