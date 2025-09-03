Сенатор от Амурской области Артем Шейкин ранее предложил внедрить электронный сертификат для оплаты проезда участников спецоперации в реабилитационные центры

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Социальный фонд России (СФР) прорабатывает вопрос о внесении изменений в законодательство, касающихся расширения способов оплаты проезда участников СВО в реабилитационные центры. Об этом сказано в ответе главы СФР Сергея Чиркова на запрос сенатора от Амурской области Артема Шейкина (документ есть в распоряжении ТАСС).

Ранее Шейкин в обращении к СФР предложил внедрить электронный сертификат для оплаты проезда участников СВО к местам проведения реабилитации. Он напомнил, что с 2025 года участники СВО получили право на прохождение бесплатной медицинской реабилитации в специализированных центрах Соцфонда. Однако, как отметил он, в регионах Дальнего Востока эта мера поддержки зачастую оказывается недоступной.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о внесении изменений в законодательство РФ в части получения участниками СВО услуг по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации с сопровождающими лицами, а также расширения способа оплаты их проезда к месту лечения в реабилитационные центры Фонда и обратно, включая сопровождающих их лиц, путем предоставления проездных документов, приобретаемых СФР на основании договоров с транспортными организациями", - сказано в ответе СФР.

Комментируя ответ Соцфонда, Шейкин отметил, что инициатива, предложенная мэром Благовещенска, нашла поддержку.

"Для Амурской области такая инициатива особенно значима. Мы - приграничный регион с большой протяженностью территории и удаленностью от федеральных центров. Дорога до места лечения зачастую занимает много времени и стоит дорого. Поэтому возможность получить проездные документы напрямую, без необходимости сначала тратить собственные средства, станет реальной поддержкой для наших земляков - участников СВО", - сообщил сенатор.