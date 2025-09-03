Павильон Минприроды РФ "Дом сокола" открыли на Восточном экономическом форуме

Традиционно большой интерес к павильону проявляют гости из арабских стран, отметил директор департамента особо охраняемых природных территорий Минприроды РФ Умар Рамазанов

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Павильон Министерства природных ресурсов и экологии РФ "Дом сокола" открылся на выставке "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Как рассказал ТАСС директор департамента особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Минприроды РФ Умар Рамазанов, традиционно большой интерес к павильону и форуму проявляют гости из арабских стран.

"Уже третий раз проводится международный форум "Дом сокола" с участием наших гостей из стран Персидского залива, которые ежегодно посещают это мероприятие, мы пытаемся привить гостям сохранение 26 видов [соколиных], внесенных в Красную книгу Российской Федерации. С учетом всех видов особо охраняемых природных территорий, в России это 13% всей территории", - сказал Рамазанов.

По его словам, основной проблемой, которую министерство планирует обсудить на форуме, это регулирование взаимодействия с международными организациями, связанными с СИТЭС (конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения). "Нужно сделать более оперативным принятие решений на международном уровне. Также важна тема создания единой системы учета и генетической базы данных соколиных для быстрого обмена информацией", - добавил глава департамента ООПТ.

На открытии "Дома сокола" присутствовали гости из арабских стран, для которых была проведена небольшая экскурсия по павильону. В одной из интерактивных зон они смогли не только узнать о краснокнижных животных России, но и, с помощью специального приложения, увидеть их непосредственно в живой природе, наведя телефон на картинку с соответствующим видом. Кроме того, с помощью нейросети каждый гость павильона может создать фото себя в одном из исторических образов с животным или птицей-компаньоном.

Х Восточный экономический форум проходит в 2025 году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

