Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг и непредоставление услуг при задержке рейса

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали на 30 тысяч рублей за овербукинг и непредоставление мест в гостинице при задержке рейса. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Установлено, что двум пассажирам, следовавшим из Новосибирска в Санкт-Петербург, было отказано в перевозке, поскольку число зарегистрированных человек превысило количество мест на борту воздушного судна. Кроме того, рейс авиакомпании, планировавший вылет по маршруту Москва - Казань, был задержан и впоследствии отменен, однако размещение в гостинице не было предоставлено ни одному из пассажиров при ожидании более 20 часов.

"По инициативе транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг с нарушением установленных законодательством РФ требований, совершенное повторно), с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.