В 2024 году пик заболеваемости вирусами гриппа сместился в сторону февраля-марта из-за увеличения количества тех, кто прошел вакцинацию

НОВОСИБИРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Пик заболеваемости в эпидемический сезон 2025-2026 гг. ожидается в декабре-январе, что раньше, чем в предыдущем сезоне. Однако это схоже с тем, что было два года назад, таким мнением поделился с ТАСС вирусолог, академик РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

"Вернее всего, это будет конец декабря - январь. Я ожидаю, что по этиологии заболеваемости, как и в прошлые два года, грипп и коронавирусная инфекция будут в лидерах. Конечно, есть еще и риновирусы, которых до 100 разновидностей и которые вызывают воспаление пазух носа, но заболевание практически проходит за три-четыре дня. Вот они по количеству заболевших превосходят и грипп, и ковид, но не имеют таких последствий", - сказал он.

По словам вирусолога, в 2024 году пик заболеваемости вирусами гриппа сместился в сторону февраля-марта из-за увеличения количества тех, кто прошел вакцинацию, и хорошего выбора вакцинных штаммов в гриппозных вакцинах. Это может быть связано с тем, что противогриппозные вакцины, которые использовалась летом и осенью 2024 года, показали себя высокоэффективными. Нетесов особенно подчеркнул необходимость вакцинации и в новом эпидемическом сезоне. "Всегда легко посчитать, какой процент населения должен быть вакцинирован, чтобы распространения инфекции не было", - пояснил он.

Ранее ученый называл среди причин смещения пиков заболеваемости также аномально теплую зиму 2024-2025 годов. В прошедшем эпидемическом сезоне, по словам эксперта, произошла смена вариантов вирусов гриппа типа А подтипа H3N2, преобладавшего в прошлом сезоне, на варианты подтипа H1N1. Это связано с появлением сильного популяционного иммунитета против вирусов подтипа H3N2 в предыдущем сезоне.