На Камчатке запустили онлайн-навигатор по мерам соцподдержки участников СВО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 сентября. /ТАСС/. Навигатор, где собраны все меры поддержки участников СВО и членов их семей, создан на Камчатке, сообщил глава региона Владимир Солодов.

"Камчатка постоянно расширяет меры поддержки участников специальной военной операции и их близких. В результате система льгот и выплат стала очень обширной, но сложной и порой запутанной. Чтобы наши военнослужащие и их семьи могли быстро и легко получить исчерпывающую информацию без лишней бюрократии, мы запустили новый онлайн-навигатор", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, в нем собраны все актуальные данные о льготах и выплатах для бойцов и членов их семей, действующие на всех уровнях власти. Отдельные разделы посвящены карьере и образованию, а также программе подготовки управленческих кадров "Герои Камчатки".