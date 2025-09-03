Дальневосточный климатический центр будет сотрудничать с МЧС

Это было сделано для того, чтобы создавать прогнозы в условиях глобального изменения климата

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Дальневосточный климатический центр, который работает во Владивостоке, будет сотрудничать с региональным управлением МЧС. Это позволит проще и быстрее взаимодействовать в плане предотвращения природных ЧС и ликвидации их последствий, сообщил ТАСС председатель Дальневосточного отделения Российской Академии наук Юрий Кульчин на полях Восточного экономического форума.

"Мы подпишем соглашение с региональным управлением МЧС на полях Восточного экономического форума. Эта работа будет дальше постепенно развиваться в Приморском крае, кроме того, мы готовы передавать опыт для работы таких же центров в Сахалинской области, на Камчатке, в Забайкалье, которое сейчас страдает от пожаров", - сказал он.

Кульчин напомнил, что Дальневосточный климатический центр открылся в Приморском крае в этом году при Дельневосточном отделении (ДВО) РАН. Это было сделано для того, чтобы создавать прогнозы в условиях глобального изменения климата. В частности, в Приморье увеличилось количество циклонов, тайфунов, повысилась средняя температура воздуха - все это требует особой работы и пристального наблюдения со стороны ученых, спасателей и работников многих других сфер.

"Работа климатического центра - мониторинг состояния рек, их русел и времени разлива, состояния мостов - позволяет избежать серьезных разрушительных наводнений. Сотрудники центра дают реальную оперативную информацию для муниципалитетов и краевой власти, что позволяет предотвратить последствия ливней и пожаров в крае и минимизировать ущерб от ЧС", - обозначил Кульчин.

