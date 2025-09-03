Реализация этой программы потребует разработки принципиально новых методик и технологий исследования, сообщил председатель отделения академии Юрий Кульчин

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Дальневосточное отделение Российской академии наук готовит концепцию программы исследования Мирового океана. Реализация этой программы потребует разработки принципиально новых методик и технологий исследования, сообщил ТАСС председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук Юрий Кульчин на полях Восточного экономического форума.

"Задачи, которые попадают в изучение Мирового океана - это его физика, биология, создание новых систем для изучения. Сейчас мы создали рабочую группу, в которую входят не только ученые академических институтов, но и представители университетов и отраслевых институтов, промышленных предприятий. Мы сейчас разрабатываем концепцию этой программы и в декабре должны представить ее на рассмотрение в Российской академии наук", - рассказал Кульчин.

Он добавил, что освоение ресурсов океана потребует от ученых разработки ряда таких технологий, которых пока не существует. Потребуются и новые материалы, и новые системы управления - по тому же принципу, по которому ранее начинали изучение космического пространства.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит в 2025 году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.