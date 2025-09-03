ДВФУ и университет из КНР подписали соглашение о создании совместного института

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Подписание соглашения между Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) и Педагогическим университетом Центрального Китая (ПУЦК) состоялось на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Соглашение посвящено созданию Совместного института туристических ресурсов в китайском городе Ухань, сообщили ТАСС в пресс-службе ДВФУ.

"Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Педагогический университет Центрального Китая (ПУЦК) на полях Восточного экономического форума подписали соглашение о создании Совместного института туристических ресурсов в Ухане. Проект направлен на углубление образовательного и научного сотрудничества между Россией и Китаем в сфере туризма и смежных дисциплин и предполагает запуск совместных образовательных бакалавриата и аспирантуры", - проинформировали в университете.

Отмечается, что первый набор абитуриентов запланирован на 2027 год. Основной целью института является объединение сильных сторон и ресурсов учреждений для подготовки высококвалифицированных и международно-ориентированных специалистов. Совместные образовательные программы будут реализованы на уровне бакалавриата и аспирантуры, при этом обучающиеся на бакалавриате смогут изучать направления туристического сектора, а также связанные направления, в числе которых экономика и география. Программы аспирантуры посвятят углубленным исследованиям в сфере туризма и рекреации.

Ректор ДВФУ Борис Коробец отметил, что открытие Совместного института является важным шагом в развитии стратегического партнерства с Китаем. По его словам, туризм "является мощным инструментом культурного обмена и взаимопонимания между народами России и Китая", а его развитие способствует социально-экономическому росту и укреплению партнерства двух стран.

"Создание Совместного института с ДВФУ открывает новые горизонты для нашего сотрудничества в сфере высшего образования. Этот проект позволит не только предоставить студентам обеих стран доступ к уникальным образовательным программам и международному опыту, но и внести конкретный вклад в развитие туристического потенциала наших регионов, углубление культурного диалога и укрепление дружбы между народами Китая и России", - отметил заместитель секретаря Коммунистической партии Китая ПУЦК Чжа Даолинь, слова которого приводит пресс-служба ДВФУ.

Уточняется, что совместные институты являются частью нового масштабного проекта ДВФУ - Российско-азиатского факультета. Он станет первой в России платформой, консолидирующей в единой структуре совместные образовательные программы с университетами Китая, Индии, Вьетнама, Индонезии и других стран АТР.

