Минтруд: нужно, чтобы женщины 30-39 лет не выбирали между материнством и работой

Включение работодателей в поддержку вторых и третьих рождений у женщин, работающих на их предприятиях, даст положительные демографические результаты, уверена первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Необходимо принимать такие меры демографической поддержки, чтобы женщины в возрасте 30-39 лет в РФ не стояли между выбором сохранения устойчивого положения на работе и рождением ребенка. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"У нас максимальная по численности возрастная категория женщин сегодня - это поколение в возрасте 30-39 лет. Это женщины, у которых есть один или двое детей, но самое главное, что это работающие женщины. Когда идет вопрос о рождении третьего ребенка или о сохранении устойчивости своих позиций на работе, поверьте, этот выбор очень непростой. И нам нужно сделать все для того, чтобы такого выбора у женщины не было и не приходилось его делать", - сказала она в ходе сессии "Демографический Дальний. Управлять - значит предвидеть: демографический коридор возможностей" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Баталина подчеркнула, что включение работодателей в поддержку вторых и третьих рождений у женщин, работающих на их предприятиях, даст положительные демографические результаты. Проведенный анализ корпоративной и социальной политики совместно с Российским союзом промышленных предпринимателей (РСПП) и Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) показал, что мер, которые бы стимулировали поддержку рождаемости в текущий момент не много. "Именно поэтому по поручению Президента государство сделало шаг навстречу работодателям. С 1 января 2026 года в налоговый кодекс РФ вносится важная инновация: предельный максимальный размер поддержки, который не будет облагаться налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами увеличен до 1 миллиона рублей. Важно вводить эту меру поддержки уже сегодня, для того, чтобы семьи с детьми могли спланировать рождение ребенка, могли подготовиться к этому изменению", - рассказала она.

Баталина добавила, что демографический потенциал Дальнего Востока остается высоким, необходимо помогать в этом мерами поддержки.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.