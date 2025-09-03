Профессиональные пары выступили в заключении мероприятия

ГОНКОНГ, 3 сентября. /ТАСС/. Российские танцоры стали звездами на "Венском балу - 2025" (Vienna Ball in Hong Kong 2025), который уже в третий раз прошел в Гонконге. Как сообщила корреспонденту ТАСС сопродюсер мероприятия, российская спортсменка, неоднократный призер международных соревнований по бальным танцам Елена Самоданова, РФ представила пара Полина Телешова и Павел Звычайный.

"Наши танцоры стали настоящими звездами бала, который считается одним из важнейших светских мероприятий года в Гонконге. Эта пара - чемпионы Европы по латиноамериканским танцам, и они впервые приехали в этот город, чтобы представить на балу русскую танцевальную школу", - рассказала Самоданова.

Венский бал в Гонконге прошел в несколько этапов: сначала выступали с показательными номерами местные танцоры, в том числе любители. Среди танцующих было немало пожилых людей, что очередной раз подтвердило неофициальный лозунг мероприятия "Бальные танцы для всех!". Затем танцевальный паркет был открыт для всех желающих, и каждый, кто хотел танцевать, мог сделать это. А в заключении прошли выступления профессиональных звездных пар.

"Главная цель бала - пригласить людей стать частью танцевального мира. Мы хотим перебросить культурный мост от Европы до Китая, поделиться этим искусством. Более половины наших гостей сегодня не профессиональные танцоры. Но это просто красиво, это здорово, это молодит и приносит много положительных эмоций", - сказал ТАСС главный организатор Vienna Ball in Hong Kong 2025 Ивайло Тончев.

"Полина и Павел из России - это топовая пара. У нас также есть танцоры и из других стран. Хочу отметить, что бальные танцы сегодня стали очень популярными в Гонконге, в Китае", - добавил собеседник агентства.

Как рассказала российская участница бала Полина Телешова, она и ее партнер Павел Звычайный впервые в Гонконге, но ей приятно выступать в Китае и вообще в Азии. "Знаете, публика в Азии очень дружелюбная и открытая, люди здесь не скрывают эмоций, могут во время танца начать хлопать, у них горят глаза, и мне нравится здесь танцевать", - отметила Полина. "Мы хотим, чтобы танцевальный спорт развивался в разных странах и в разных направлениях. Танцы - это здорово", - добавил Павел.