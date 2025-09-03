В Улан-Удэ в День окончания Второй мировой войны почтили память павших героев

УЛАН-УДЭ, 3 сентября. /ТАСС/. Митинг, посвященный 80-летию окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией, состоялся в столице Бурятии - Улан-Удэ. Торжественная церемония прошла в центре города, передает корреспондент ТАСС.

Ветераны, жители города, кадеты и юнармейцы возложили цветы у Мемориала Победы и памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Участники мероприятия почтили память павших героев минутой молчания, прозвучали оружейные залпы и военно-патриотические песни.

"Солдаты и офицеры, среди которых были наши земляки, доблестно отстояли дальневосточные рубежи Родины и триумфально завершили Вторую мировую войну. Эти даты навсегда останутся в памяти поколений символом непоколебимой силы духа, несгибаемого мужества и единства всего советского народа. 80 лет прошло с момента завершения самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества, однако ее уроки и воспоминания о героях остаются вечными", - поздравил жителей Улан-Удэ мэр Игорь Шутенков.

События на Дальнем Востоке неразрывно связаны с историей Бурятии, планы японских милитаристов предусматривали удар по территории Бурят-Монгольской Республики с целью отсечения и лишения снабжения советских войск на Дальнем Востоке. Благодаря грамотной политике сдерживания эти планы были сорваны. В годы войны Бурятия внесла значительный вклад в обороноспособность страны. 15 сентября 1941 года на базе Забайкальского военного округа был создан Забайкальский фронт, численность которого на начало войны составляла свыше 600 тыс. человек.

В этот день в Музее истории Улан-Удэ пройдет открытая лекция "Хингано-Мукденская наступательная операция", в Национальной библиотеке Бурятии состоится публичная лекция Российского Общества "Знание", посвященная "Дальневосточной Победе". В Художественном музей им. Ц. С. Сампилова запланирован детский концерт и лекторий, на стадионе "Забайкалец" - открытие IV Республиканских детских спортивных игр, приуроченных к памятной дате.

"В микрорайоне Шишковка символический выстрел произведет полковник Владимир Ильич Арефьев - сын участника Великой Отечественной войны и отец участника специальной военной операции", - отметили в мэрии. Традиция полуденного выстрела введена в Улан-Удэ 12 декабря 2023 года, в День Конституции России, в связи с присвоением городу почетного звания "Город трудовой доблести".