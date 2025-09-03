СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Жители Севастополя, которые находятся в следственных изоляторах в других регионах России, в 2025 году впервые смогут принять участие в выборах губернатора, сообщила ТАСС председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова.

"В этом году 29 регионов, где есть следственные изоляторы, организуют 77 участков. На них избиратели из других регионов смогут проголосовать. Люди, которые пока еще не осуждены, имеют такое право. В Севастополе такого раньше не было, для нас это впервые - самое последнее нововведение", - сказала Фаустова.

Она пояснила, что голосование в СИЗО организуется местными УФСИН. Если сотрудники учреждения видят по списку, что у них содержится человек из Севастополя, они предоставляют ему право проголосовать. Макет бюллетеней, используемых на выборах губернатора Севастополя, уже разослан в изоляторы, участвующие в голосовании в этом году.

Фаустова добавила, что городская комиссия ранее не работала с такими участками, потому что они появились в России совсем недавно, проголосовать на них можно только на губернаторских выборах, а главу региона в Севастополе выбирали пять лет назад. Принять участие в голосовании более низкого уровня, то есть в выборах депутатов Ленинского и Гагаринского района, севастопольцы, содержащиеся в СИЗО, в этом году не смогут.

О выборах губернатора

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя пройдет с 3 по 11 сентября, основные дни голосования - 12-14 сентября. В Севастополе будут работать 187 участковых избирательных комиссий, все они оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Кроме того, традиционно УИК образованы в городской больнице № 1, на кораблях и судах. Организованы 14 участков Москве и четыре - для военнослужащих в зоне СВО.

С 2019 года регион возглавляет Михаил Развожаев, который сначала был назначен врио губернатора, когда его предшественник Дмитрий Овсянников был освобожден от должности президентом, а в сентябре 2020 года победил на выборах, набрав 85,72% голосов при явке 48,28%. Развожаев зарегистрирован на выборах как кандидат от партии "Единая Россия". Помимо него кандидатами на должность губернатора города Севастополя зарегистрированы управляющий благотворительной общественной организацией Сергей Круглов (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), моряк Геннадий Кушнир (КПРФ), вице-спикер заксобрания Севастополя Илья Журавлев (ЛДПР) и экономист Ирина Салина ("Новые люди").