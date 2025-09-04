Россияне могут пройти исследования для выявления ХОБЛ в рамках диспансеризации

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Жители РФ могут пройти исследования для выявления хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) в рамках диспансеризации. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев сообщил изданию "Лента.ру", что жителей России следует массово протестировать на опасное заболевание - хроническую обструктивную болезнь легких. Для этого нужно сделать спирометрию.

"Исследования, необходимые для выявления ХОБЛ, уже входят в состав диспансеризации и доступны совершенно бесплатно для граждан с факторами риска развития ХОБЛ, такими как курение и хронические заболевания бронхов и легких. Своевременное выявление заболевания значительно улучшает прогноз, в этой связи призываем граждан пройти диспансеризацию в своей поликлинике", - сообщил он.