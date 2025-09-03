В России импортозаместили препарат для похудения "Оземпик"

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова отметила, что аналоги разработали несколько производителей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российские производители создали отечественные аналоги препарата "Оземпик", который ранее покинул российский рынок, с действующим веществом семаглутид для лечения сахарного диабета и ожирения. На сегодняшний день страна обеспечена собственными препаратами, сообщила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Когда от нас ушел поставщик лекарственного препарата для лечения сахарного диабета второго типа и для лечения ожирения, всем известный "Оземпик", на сегодняшний день несколько российских производителей произвели лекарственный препарат, произвели аналоги. И на сегодняшний день полностью обеспечен рынок российскими уже лекарственными препаратами", - сказала она.

Самойлова отметила, что все лекарственные препараты подлежат обязательному тщательному контролю. "У нас для этого на сегодняшний день 13 лабораторий, которые развернуты во всех федеральных округах. И в этом году мы уже открыли лабораторию в городе Донецке", - добавила руководитель ведомства.