В регионе есть острая нехватка высококвалифицированных кадров, сообщила директор по персоналу "ОМК Стального пути" Елена Сеничкина

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Образовательно-производственный центр по подготовке железнодорожных кадров по программе "Профессионалитет" открыли в городе Свободный Амурской области, одним из партнеров которого стала вагоноремонтная компания "ОМК Стальной путь". Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"У нас 30 вагоноремонтных депо, многие из которых расположены в небольших городах, где не так много специалистов вагоноремонтной отрасли. В той же Амурской области несмотря на наличие высшего учебного заведения есть острая нехватка высококвалифицированных кадров. Студенты смогут отрабатывать навыки под присмотром наставников", - отметила директор по персоналу "ОМК Стального пути" Елена Сеничкина.

Вузу предоставили современные демонстрационные макеты составных частей грузового вагона, изготовленные из реальных деталей и компьютерные обучающие программы по технологии ремонта грузовых вагонов. Пользуясь макетами и программами, студенты будут изучать, как оценивать техническое состояние составных частей и деталей грузовых вагонов, как их собирать и разбирать, как ремонтировать колеса, тележки, автосцепное и автотормозное оборудование.

"Условия обучения максимально приближены к производственным. В этом году по направлению "ремонт вагонов" мы набрали 40 человек. Это ребята, окончившие 9 классов. В рамках одного учебного курса они получат не одну, а три специальности, что даст им больше возможностей для трудоустройства и совмещения профессий", - подчеркнул директор Амурского института железнодорожного транспорта Вячеслав Жеребцов.

После завершения обучения лучшие студенты получат приглашение на работу, как на территории Амурской области, так и в других регионах России.