Жога предложил ввести новый конкурс в дисциплины Кубка защитников Отечества

Соревнования пройдут в августе 2026 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Кубок защитников Отечества в Уральском федеральном округе пройдет в августе 2026 года, при разработке его концепции будут учтены мнения Героев России округа и участников первого соревнования. В числе новых возможных номинаций - конкурс болельщиков, объявил полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога.

"Я думаю, нужно ввести еще такую дисциплину как "лучшие болельщики". <...> Если будут какие-то предложения от того, кто принимал участие, у кого друзья, знакомые были на этом мероприятии, мы готовы выслушать. До следующего кубка еще год, где-то в августе, скорее всего, будет проходить, поэтому мы будем готовы принять любые инициативы", - сказал Жога на встрече с Героями России округа.

Он отметил, что в числе рассматриваемых мест проведения кубка - Челябинская область.

В 2024 году кубок прошел в Тюмени. Первое место в общекомандном зачете заняла Тюменская область, второе место досталось Свердловской области, третье - Челябинской. Всего было разыграно 70 комплектов медалей.