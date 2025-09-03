Уполномоченный по правам человека в РФ рассказала, что, в частности, жители Ярославской области, встретят своих родителей, которые остались на Украине без возможности вернуться к родным

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Семьи, воссоединение которых запланировано на 4 сентября, оказались разлученными со своим близким из-за закрытия российско-украинской границы. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Сегодня я уезжаю в командировку для того, чтобы воссоединить семьи, разобщенные закрытием российско-украинской границы", - сказала Москалькова в Госдуме на заседании рабочей группы по совершенствованию деятельности института уполномоченных по правам человека.

Она рассказала, что, в частности, жители Ярославской области, встретят своих родителей, которые остались на Украине без возможности вернуться к родным. "У них закончились сроки паспортов как и у всех остальных, граница закрыта, выехать через другие государства невозможно, денег нет. И мы взялись помочь", - сказала Москалькова.

Ранее федеральный омбудсмен сообщала, что 3 сентября в Доме прав человека встретит российских и украинских граждан, ожидающих воссоединения со своими родными: 5 семей забирают близких с Украины, другие 5 отправляются на Украину. Москалькова сообщила, что сопроводит семьи на белорусско-украинскую границу для встречи с близкими, которая состоится 4 сентября в 14:00 в Гомельской области Республики Беларусь с участием представителей Международного комитета Красного Креста и белорусской стороны.

Москалькова также отметила, что ее аппарат занимается поиском без вести пропавших и пленных российских бойцов. Кроме того, принимает участие в устройстве жизни гражданских политзаключенных, которые были переданы Украиной в результате Стамбульских договоренностей. "Семьи без вести пропавших и семьи пленных. Они обращаются к нам, и очень важно, чтобы люди видели, что государство делает, как ищут пленного, какие меры принимаются, чтобы вернулись наши люди", - сказала Москалькова.

Относительно переданных в РФ украинских политзаключенных, омбудсмен отметила, что в России у многих из них нет ни близких, ни имущества, но "они пострадали за Россию, за то, что они поддерживали пророссийскую позицию". Сейчас устройством 16 из 94 таких человек занимается омбудсмен во взаимодействии с органами власти.