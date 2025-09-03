В центре будут проводить консультирование семей при планировании беременности, диагностику и профилактику наследственных заболеваний, в том числе расширенный неонатальный скрининг

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Открытие первого на Дальнем Востоке медико-генетического центра состоялось в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Виктор Сергеевич Фисенко открыл медико-генетический центр Тихоокеанского медицинского и рецептурно-производственный отдел учебно-производственной аптеки университета. Торжественная церемония состоялась сегодня, 3 сентября, во Владивостоке", - сообщили в пресс-службе.

В центре будут проводить генетическое консультирование семей при планировании беременности, диагностику наследственных заболеваний, профилактику наследственных заболеваний, в том числе расширенный неонатальный скрининг - исследование новорожденного на 35 различных генетических заболеваний. "Помимо практической пользы для маленьких пациентов, проводимые исследования позволят накопить большой массив данных о генетическом здоровье жителей Дальнего Востока и создать своего рода "популяционный ландшафт" генов, что благотворно повлияет на раннюю профилактику и лечение заболеваний", - отметил ректор ТГМУ Валентин Шуматов.

Медико-генетический центр оснащен передовым высокотехнологичным оборудованием: тандемным масс-спектрометром, с помощью которого проводится расширенный неонатальный скрининг, секвенатором по Сэнгеру - на нем специалисты проводят секвенирование ДНК, биохимическим анализатором, позволяющим проводить биохимический анализ крови, низкотемпературными морозильными камерами, служащими банком биологических материалов, и другим современным оборудованием.

"Медико-генетический центр позволит осуществлять достаточно большой спектр генетических исследований. Открытие такого центра невозможно без партнеров - мы выражаем признательность НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и НМИЦ МГНЦ имени академика Н.П. Бочкова. Партнеры помогли Тихоокеанскому медицинскому [университету] пройти весь этот сложный путь, который занял около двух лет, потребовал достаточно серьезных интеллектуальных и финансовых вложений", - цитируют в пресс-службе вуза Фисенко.

Помощь взрослым пациентам

Помимо обследования новорожденных, специалисты уже работают над созданием экспресс-тестов для определения резистентности вируса иммунодефицита человека к терапии - это позволит разработать схему лечения больных с учетом индивидуальной переносимости лекарств. В рецептурно-производственном отделе учебно-производственной аптеки университета специалисты будут производить экстемпоральные лекарства - препараты по индивидуальным назначениям врачей.

Деятельность медико-генетического центра и рецептурно-производственного отдела аптеки, созданных университетом в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", не только обеспечит повышение качества медицинской помощи для жителей Дальнего Востока, но и позволит получить обучающимся ТГМУ необходимые для работы сверхкомпетенции, а станет платформой для научно-исследовательской работы.