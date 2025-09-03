АСИ и Астраханская область создадут сборник практик по поддержке ветеранов СВО

Презентация такого может состояться на одном из заседаний комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов специальной военной операции, сообщила глава агентства Светлана Чупшева

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с Астраханской областью разработают сборник лучших практик по поддержке ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщила глава АСИ Светлана Чупшева.

"В середине августа на площадке АСИ мы уже встречались с Игорем Юрьевичем [Бабушкиным, губернатором Астраханской области], где в том числе обсудили совместную работу по ряду важных социально-экономических проектов. В частности, взаимодействие по теме поддержки ветеранов СВО и членов их семей в рамках работы профильной комиссии Госсовета, председателем которой является глава Астраханской области. Считаю, что в этой части наша совместная работа имеет особый потенциал. Поэтому решили, что мы вместе с командой региона соберем базу лучших практик по поддержке ветеранов СВО и членов их семей, куда войдут успешные региональные решения, а также проекты нашей экосистемы", - цитирует пресс-служба агентства Чупшеву.

Глава АСИ также отметила, что презентация такого сборника может состояться на одном из заседаний комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО. Чупшева также предложила астраханским врачам пройти стажировки в ведущих военных госпиталях и принять участие в образовательных программах по военно-полевой хирургии. "В начале года мы совместно с Минобороны России и Фондом "Защитники Отечества", Минздравом России, Российским обществом хирургов, Военным клиническим госпиталем им. Н. Н. Бурденко и другими профильными организациями начали работу по созданию Центров компетенций военно-гражданской медицины для лечения и реабилитации участников СВО. Уже обучено более 1 тыс. специалистов, а следующий практикум запланирован в Хабаровском крае", - приводятся слова Чупшевой в сообщении.

В АСИ уточнили, что в рамках рабочей поездки в Астраханскую область Чупшева и губернатор региона Игорь Бабушкин провели Инвестиционный совет. "Уже несколько лет мы сотрудничаем с АСИ по вопросам улучшения делового климата в регионе. Правительство области активно работает над созданием благоприятных условий для бизнеса: снижает административные барьеры и упрощает ряд процедур, связанных с ведением коммерческой деятельности. Наши инвесторы получают доступ к налоговым преференциям, а также могут рассчитывать на комплексное сопровождение в формате "одного окна". И тут хотим поблагодарить федеральных коллег, которые откликаются на наши просьбы, исходя из общего понимания процессов текущего дня и особенностей нашего региона", - цитирует пресс-служба Бабушкина.

Национальный инклюзивный договор

В ходе рабочей поездки Чупшева также подписала пять Национальных инклюзивных договоров (НИД) с представителями бизнеса и социальной сферы Астраханской области. "Свою приверженность принципам инклюзии подтвердили: два государственных автономных учреждения "Региональный центр спортивной подготовки "Звездный" и "Каспий", АНО "Многопрофильный детский развивающий центр "Синяя птица", ООО "Центр развития личности "Алые паруса" и индивидуальный предприниматель Юлия Евгеньевна Арсенова. Эти соглашения направлены на создание равных возможностей и развитие инклюзивных практик в регионе", - уточнили в пресс-службе.

Национальный инклюзивный договор - публичное заявление компании о важности предоставления инклюзивных товаров, услуг или сервисов для создания общества равных возможностей, а также о намерениях и конкретных действиях по внедрению инклюзивных практик на ближайший год. НИД - основной элемент всероссийского проекта АСИ "Открыто для всех".

Глава АСИ также предложила провести в Астраханской области стратегическую сессию по улучшению инвестиционного климата с участием органов власти, бизнеса и общественных представителей. Стороны также обсудили показатели региона в Рейтинге качества жизни АСИ. В пресс-службе уточнили, что Астраханская область заметно улучшила свои показатели в рейтинге по нескольким параметрам - рост занятости инвалидов (с 11,6% до 19,9%), сокращение времени ожидания медпомощи (с 17,3 до 14,7 дней) и увеличение предпринимательской активности (с 15,2% до 17,9%).