Жителям региона рекомендуют закрывать в помещениях все окна и двери

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливня и порывов ветра до 25 м/с до 4 сентября в Свердловской области. Об этом сообщили в Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Днем 3 сентября, ночью и днем 4 сентября в Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, ливни, порывы ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных участков поймы.

В региональном ГУ МЧС РФ рекомендуют закрывать в помещениях все окна и двери, на улице избегать открытых пространств и высоких объектов, не пытаться преодолеть затопленные участки дороги, автомобилистам - двигаться осторожно, соблюдая дистанцию.