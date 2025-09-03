Все средства от реализации продукции направляются на поддержку членов семей бойцов, погибших в ходе специальной военной операции

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Гостей и участников Х Восточного экономического форума угостили напитками из вендинговых аппаратов в рамках социального проекта "Доброе кофе". Средства от реализации продукции направляются на поддержку членов семей бойцов, погибших в ходе СВО. Об этом ТАСС сообщили организаторы проекта.

"Социальный проект "Доброе кофе" при поддержке Фонда Росконгресс разместил свои вендинговые аппараты с кофе на основной площадке в корпусе А. Все средства от реализации продукции направляются на поддержку членов семей бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Участники и гости форума с удовольствием знакомились с проектом и пили напитки из аппаратов "Доброе кофе", - рассказали организаторы проекта.

