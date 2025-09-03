Первый заммэра Андрей Кравчук сообщил, что после демонтажа установят новый памятник, не уточнив, чему он будет посвящен

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель мэра города Ирпень в Киевской области Андрей Кравчук сообщил о планах демонтировать мемориал советским солдатам "Братская могила воинов советской армии, погибших за освобождение Ирпеня от фашистских захватчиков в 1943 году".

"Важным шагом станет <...> демонтаж объекта "Братская могила воинов советской армии, погибших за освобождение Ирпеня от фашистских захватчиков в 1943 году", который состоится после согласования с Украинским институтом национальной памяти", - написал Кравчук в Telegram-канале по итогам заседания комиссии по вопросам сохранения историко-культурного наследия, наименований и памятных знаков.

По словам заммэра Ирпеня, после демонтажа мемориала советским солдатам на его месте установят новый памятник. При этом Кравчук не уточнил, чему он будет посвящен.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали после госпереворота 2014 года. В 2015 году был принят закон о так называемой декоммунизации, в стране начался демонтаж мемориалов и переименование топографических объектов, связанных с советской историей. В последнее время эти действия приобрели характер борьбы со всем, что напоминает о многовековых связях с Россией. По всей Украине сносят памятники российским и советским деятелям, писателям, художникам и ученым, переименовываются носящие их имена улицы, убираются упоминания о роли советского народа в Победе в Великой Отечественной войне. Нередко новые названия выбираются в честь украинских националистов или даже нацистских преступников.