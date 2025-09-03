Более 3 тыс. детей из 17 стран начали учебный год в школе "Артека"

Целью программы является пробуждение в детях интереса к познанию мира, демонстрация тесной связи школьной программы с окружающим миром, развитие практических навыков того, как применять знания в реальной жизни

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Более 3 тыс. детей, которые приехали на сентябрьскую смену в Международный детский центр "Артек" из всех регионов России и 16 стран, начали учебный год в местной школе, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения.

"Более 3 тыс. ребят из всех российских регионов и 16 зарубежных государств, стали участниками смены "Классное время", которая стартовала в детском центре 1-2 сентября. Содержание смены направлено на овладение школьниками эффективными формами получения знаний. Классное пространство размером с "Артек" открывается для любознательных, активных и креативных артековцев", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в течение смены дети будут посещать увлекательные уроки, которые пройдут в здании школы и за ее пределами, примут участие в экскурсиях, интеллектуальных играх, викторинах, турнирах знатоков, конкурсах, марафонах, научных боях, квестах, встречах с учеными, предпринимателями, педагогами, спортсменами, журналистами, а также в спортивных и творческих мероприятиях. Цель программы - пробудить в детях интерес к познанию мира, показать тесную связь школьной программы с окружающим миром, развить практические навыки того, как применять знания в реальной жизни.

"События десятой смены направлены на развитие познавательного интереса ребенка, популяризацию науки, профориентацию. Педагоги и наставники постараются сформировать у детей ценностное отношение к знаниям, понимание важности постоянного саморазвития.<…> Уверен, за 21 день наши воспитанники узнают, как учиться с увлечением и зачем", - приводятся в сообщении слова директора "Артека" Константина Федоренко.

По данным пресс-службы, кроме россиян в сентябрьской смене участвуют дети из Алжира, Армении, Белоруссии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Латвии, Литвы, ОАЭ, Таджикистана, Туниса, Турции, Уганды, Швейцарии, Южной Осетии. Смена продлится до 22 сентября.

Отмечается, что главными темами смены станут 100-летие Артека и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Для ребят пройдут марафон знаний "Учись и познавай", конкурс художественных проектов "Величие наших побед", морская феерии "Дорога в море", военно-историческая реконструкция, акция "Четвертая высота Гули Королевой" и другие мероприятия.

Об "Артеке"

"Артек" - пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. Центр принимает более 40 тыс. детей в год. С 2014 года в нем побывали 10,8 тыс. детей из 105 государств. 16 июня 2025 года "Артек" отметил столетие, праздничные мероприятия проходят в России и за рубежом.