Патриарх Кирилл установил день общей молитвы об исцелении тяжелобольных детей

Им станет 1 октября

Москва, 3 сентября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил день молитвы об исцелении всех детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях во всех храмах Русской православной церкви в день празднования иконы Божией Матери "Целительница" 1 октября. Об этом сообщается на сайте фонда "Круг добра".

"Благословляю в день празднования иконы Божией Матери "Целительница", совершаемого 1 октября, установить, с внесением в церковный календарь (месяцеслов), сугубые молитвы об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях, с совершением молебнов во всех храмах Русской православной церкви. <...> Будет составлено чинопоследование об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях; а 1 октября становится для Русской православной церкви днем особых молитв об исцелении детей с тяжелыми заболеваниями и об их родителях", - говорится в резолюции патриарха, опубликованной на сайте фонда.

Руководитель фонда протоиерей Александр (Ткаченко) ранее просил предстоятеля РПЦ благословить почитание иконы и совершение молитв во всех храмах Русской православной церкви.

О фонде

Указ о создании фонда "Круг добра" президент РФ Владимир Путин подписал в январе 2021 года. Среди приоритетных задач фонда - реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России.