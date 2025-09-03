Объем инвестиций, которые будут вложены в такие мероприятия, составит около 38 млрд рублей, сообщил статс-секретарь - заместитель главы Минвостокразвития России Антон Басанский

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Мастер-планы семи дальневосточных городов включают в себя 12 мероприятий по защите территорий от негативного воздействия вод, общий объем инвестиций по ним составляет 38 млрд рублей. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель главы Минвостокразвития России Антон Басанский в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Программа мастер-планов дальневосточных городов: у нас по поручению президента [России Владимира Путина] были включены 25 городов дальневосточных. Это крупные агломерации, в том числе это семь мастер-планов городов, в которых были предусмотрены 12 мероприятий по защите территорий от негативного воздействия вод. Мы все прекрасно знаем о том, что у нас на Дальнем Востоке не только землетрясения происходят, <…> но и высокое количество паводков, - сказал Басанский в ходе сессии "Безопасная территория. Развитие системы мониторинга и прогнозирования ЧС на Дальнем Востоке и в Арктике". - На сегодняшний день у нас предусмотрено 12 мероприятий по защите данных территорий".

Общий объем инвестиций, которые будут вложены в данные мероприятия, составит около 38 млрд рублей, из них 60% - федеральные средства, 40% - региональные.

