Время ожидания со стороны Тамани составляет более часа, со стороны Керчи - более двух часов

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту, следует из данных Telegram-канала о ситуациях на подходах к нему.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 375 транспортных средств. Время ожидания - более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 635 транспортных средств. Время ожидания - более двух часов", - говорится в сообщении по состоянию на 15:00 мск.

Очередь со стороны Тамани начала формироваться к 07:00 мск, со стороны Керчи - к 10:00 мск.