Мурманский арктический университет намерен ежегодно обучать 1 тыс. курсантов к 2030 году

МУРМАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Мурманский арктический университет (МАУ), на базе которого создается Кампус мирового уровня, к 2030 году намерен достичь численности в 1 тыс. курсантов с высшим образованием по всем направлениям подготовки специальностей, востребованных в арктических проектах. Об этом сообщила ТАСС и.о. ректора университета Мария Князева.

"Мы планируем к 2030 году выйти на численность в порядка 1 тыс. курсантов с высшим образованием. Это на всех курсах и на всех образовательных программах: судоводы, электромеханики, механики, радисты. Это максимальная такая нагрузка, которую мы планируем, и ровно ее мы проектируем в Кампусе мирового уровня, у которого есть три специализации: "Северный морской путь", "Минеральные ресурсы Арктики" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии", - сказала Князева.

Она добавила, что обучение будет занимать порядка 5,5 лет, а вся инфраструктура и образовательная программа по направлению "Северный морской путь" будет строиться на базе Кампуса мирового уровня, который сейчас создается в вузе. Его первый объект - Береговой учебно-тренажерный центр - уже частично начал работать.

О кампусе и МАУ

Создание кампуса мирового уровня осуществляется по инициативе губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в рамках национального проекта "Молодежь и дети" по поручению президента РФ Владимира Путина. Плановый срок ввода в эксплуатацию - 2030 год. Учебно-тренировочный комплекс по борьбе за живучесть судна, который входит в состав Берегового учебно-тренажерного центра, уже начал свою работу. Здание с глубоководным бассейном для тренировок на воде планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Мурманский арктический университет, созданный в результате слияния двух крупнейших вузов Мурманской области, получил более 1 млрд рублей на создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. После слияния МАУ стал кандидатом в программу "Приоритет-2030", по которой предусмотрена реализация в университете трех стратегических проектов: "Морские технологии в Арктике", "Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии".