ХАБАРОВСК, 3 сентября. /ТАСС/. Выпускавшиеся во время Великой Отечественной войны агитационные плакаты "Окна ТАСС" находят в фондах музеев и частных коллекциях по всему миру. Об этом сообщил директор по стратегии ТАСС Сергей Кузовников во время урока "Разговор о важном", который провели для одиннадцатиклассников в краевом центре образования в Хабаровске.

Кузовников в ходе мероприятия рассказал о возможностях работы в агентстве, о его 121-летней истории, о деятельности во время Великой Отечественной и Второй мировой войн. Всего было выпущено около 1,5 тыс. экземпляров агитационных плакатов миллионными тиражами.

"Окна ТАСС" выпускались в те времена, когда нет ни интернета, ни телевидения - ничего, но ты должен говорить о том, что происходит, а еще больше - вдохновлять, агитировать, поднимать. Их делали вручную, потом копировали и развешивали. Мы сейчас находим и собираем их по всем музеям, по всем странам. В Монголии нашли такие плакаты", - сказал Кузовников.

В мае 2025 года 29 уникальных плакатов "Окна ТАСС" времен Великой Отечественной войны были переданы в дар агентству от имени премьер-министра Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Агитплакаты привезла в Москву и вручила гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову гражданка Монголии Чойжинхуугийн Энхжаргал, собиравшая их долгие годы. Она выкупала плакаты в странах Европы в течение 30 лет. Осенью 2024 года плакаты из частной коллекции были представлены на выставке в Улан-Баторе.

Над плакатами "Окна ТАСС " работали лучшие художники и поэты страны: коллектив "Кукрыниксы", Демьян Бедный, Самуил Маршак, Сергей Михалков, Василий Лебедев-Кумач, Павел Соколов-Скаля, Константин Симонов и многие другие. В 1942 году создатели "Окон" были удостоены Сталинской премии. Эти средства редакция-мастерская отправила на строительство тассовского танка "Беспощадный".

Ленинградские "Окна ТАСС"

Кузовников рассказал старшеклассникам о трагической судьбе сотрудников редакции ленинградских "Окон ТАСС". В первую блокадную зиму плакаты рисовали умиравшие от голода художники, самым молодым из которых был Моисей Ваксер. Он умер на 26-м году жизни от дистрофии в феврале 1942 года, до последней минуты продолжая работать над плакатами. Ваксер был похоронен в братской могиле на Смоленском кладбище. Современное поколение тассовцев установило ему кенотаф на мемориальном кладбище "Остров Декабристов". Погибших коллег заменил художник Василий Селиванов. С весны 1942-го по весну 1943-го, в течение целого года, он был единственным штатным сотрудником, выполнявшим работу редактора, художника, техредактора, выпускающего и расклейщика плакатов на Невском проспекте. За 900 дней блокады он создал 108 плакатов, каждый тиражом до 3 тыс. экземпляров. Кузовников сообщил, что сейчас идет работа по поиску всех изготовленных им плакатов.

Коллектив вдохновлял жителей осажденного города на борьбу, убеждал в победном итоге войны. "По большому счету, это то, что мы пытаемся делать и сейчас. Мы верим в нашу победу и то, что делает сейчас агентство, наши спецпроекты, я думаю, тоже так работают. <...> Журналисты агентства ТАСС и мечом, и пером защищали свою страну (на фронт ушло около 400 тассовцев, часть стали военными корреспондентами - прим. ТАСС), и сейчас 16 наших военкоров работают на линии боевого соприкосновения, продолжая делать то же самое - защищать нашу страну", - сказал Кузовников.

Продолжение традиции

"Окна ТАСС" продолжили традицию знаменитых агитационных рисунков "Окна сатиры РОСТА", которые издавались агентством в 1919-1921 годах в период Гражданской войны и интервенции. Агитационные плакаты выпускались вручную, трафаретным способом, без использования каких-либо технических средств, что позволяло придать им большую красочность, чем типографским. Работа шла в три смены, выпускалось до 1 тыс. экземпляров плакатов ежесуточно. Плакаты наносили настолько серьезный психологический удар по врагу, что министр пропаганды фашистской Германии Йозеф Геббельс заочно приговорил к смертной казни всех их авторов.