Работу будет курировать министерство молодежной политики республики

ДОНЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Внезапные проверки пройдут в учебных заведениях ДНР для оценки их действий в случае терактов и других ЧП, сообщил ТАСС руководитель организации "Молодая республика" и МГЕР ДНР Сергей Добровольский в День солидарности в борьбе с терроризмом.

"С этого года, я думаю, это начнется, скорее всего с конца сентября. Мы будем просто приходить в учебные заведения и моделировать ситуацию. Учебное заведение не будет предупреждено заранее, что там будет что-то происходить. Мы приходим и моделируем ситуацию, образно [говоря], с захватом школы, с минированием и смотрим, как эвакуируют людей, насколько это правильно, вообще смотрим, готова ли к этому школа. После того, как мы это проводим, мы смотрим, где есть слабые места, чтобы их можно было устранить", - сказал Добровольский.

Он добавил, что такие меры помогут учебным заведениям подготовиться на случай ЧП. Работу будет курировать министерство молодежной политики региона.

3 сентября ежегодно с 2005 года в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Памятная дата установлена в связи с трагическими событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года, когда в результате захвата школы террористами погибли 334 человека, в основном женщины и дети.