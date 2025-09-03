Памятные митинги проходят по 10 адресам столицы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Красные гвоздики возложили в вестибюле станции метро "Парк культуры" в Москве по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Память жертв террористических актов почтили минутой молчания, передает корреспондент ТАСС.

На мероприятии присутствовали порядка сотни людей, в том числе приняли участие представители общественных организаций, студенты, преподаватели, активисты различных организаций, а также члены Общественной палаты Москвы.

"Спасибо, что нашли в себе силы прийти сюда, чтобы почтить память погибших в терактах, которые произошли здесь, на "Парке культуры" и на "Лубянке". Это событие, которое нельзя никогда забыть", - отметил руководитель регионального штаба Московского городского отделения ВОО "Молодая гвардия Единой России" Александр Лебедев.

В ходе терактов на столичных станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" 29 марта 2010 года погибли 40 человек, еще 160 пассажиров пострадали. Взрывные устройства привели в действие террористки-смертницы.

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, москвичи собираются у мемориальных знаков, чтобы отдать дань памяти жертвам терактов, возложив к подножию памятников красные гвоздики, символизирующие скорбь и уважение.

Памятные митинги проходят по 10 адресам столицы, связанным с трагическими событиями: у Мемориальной доски "Вечная память жертвам террористического акта в театральном центре на Дубровке", на станциях метро "Рижская", "Парк Культуры", "Лубянка", "Автозаводская", в подземном переходе на Пушкинской площади, у взорванных домов на Каширском шоссе и на улице Гурьянова, у гостиницы "Националь" и аэродрома "Тушино".