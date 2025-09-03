В ЛНР занятия в бассейне открытой Путиным спортшколы начнутся в октябре

В спортивной школе уже тренируются 213 спортсменов, сообщил глава региона Леонид Пасечник

ЛУГАНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Занятия в 25-метровом плавательном бассейне, отремонтированном в спортивной школе в Первомайске Луганской Народной Республики, начнутся в октябре. В спортшколе тренируются 213 спортсменов. Об этом в своем Тelegram-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник, который вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента России Сергеем Кириенко посетил спортшколу.

30 июня президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии нескольких спортивных объектов на территории Донбасса и Новороссии. Бассейн президенту представил директор спортивной школы Первомайска Владимир Сидоров.

"В Первомайске вместе с Сергеем Владиленовичем Кириенко осмотрели отремонтированный 25-метровый бассейн, который находится в местной спортшколе. В июне этого года спортивный объект открыл президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. <…> Сегодня в спортивной школе тренируются 213 спортсменов. Они занимаются тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой, волейболом и футболом. Идет запись и на тренировки по плаванию. Занятия начнутся с октября. Также будут доступны абонементы для всех желающих", - сообщил Пасечник.

По его словам, с 2014 года вследствие активных боевых действий на территории Первомайска водоснабжение в городе полностью прекратилось. Вода из бассейна использовалась жителями для приготовления пищи и других бытовых нужд. Тогда 800 тонн воды буквально спасли жителей. За эти годы здание неоднократно становилось объектом атак ВСУ, было значительно повреждено. Масштабные ремонтные работы начались в феврале 2024 года под руководством специалистов ППК "Единый заказчик" и Минстроя России. На объекте проделан большой объем работ - от ремонта кровли до замены коммуникаций и оснащения всем необходимым.

"Передали просьбу жителей - спортсмены ждут ремонта остальных залов спортивной школы. Сергей Владиленович пообещал найти вариант, чтобы можно было обновить весь объект", - написал глава региона.

Ранее в правительстве ЛНР сообщали, что за последние три года в республике было капитально отремонтировано порядка 20 спортивных объектов, до 2030 года планируется восстановить еще более 60.