К монументу "Скорбящий ангел" люди несли цветы, воду и игрушки

ЦХИНВАЛ, 3 сентября. /ТАСС/. Около 4 тыс. человек приняли участие в траурной акции в столице Южной Осетий в память о жертвах террористического акта, совершенного 21 год назад в бесланской школе №1. У памятника "Скорбящий ангел" на Соборной площади Цхинвала возложили цветы и запустили в небо белые шары, передает корреспондент ТАСС.

Жители Южной Осетии во главе с председателем правительства Константином Джуссоевым, общественные и политические деятели, учащиеся школ пришли на Соборную площадь к Храму Пресвятой Богородицы.

В память о жертвах трагедии люди несли цветы, воду и игрушки к монументу "Скорбящий ангел", а учащиеся школ выпустили в небо 334 белых шара - по числу жертв террористического акта. Как уточнили ТАСС в МВД Южной Осетии в акции приняли участие около 4 тыс. человек, и еще порядка 700 сотрудников правоохранительных органов обеспечивали правопорядок в столице республики во время мероприятий.

"Сегодняшний день является тяжелейшим испытанием для нашего народ. Ровно 21 год назад нелюди захватили среднюю школу №1 в городе Беслан и трое суток издевались над детьми. Мы на этой площади ежегодно собираемся, чтобы почтить память невинных жертв и выразить свое отношение к этому террористическому акту. Любому преступлению есть название, но к данному преступлению нет юридической формулировки - это беспрецедентный акт жестокости, который мы не имеем права забывать", - сказал ТАСС в ходе акции экс-президент республики, глава югоосетинского отделения международного общественного движения "Высший совет осетин" Леонид Тибилов.

Он отметил, что в этот день акции памяти организованны осетинскими диаспорами и зарубежном, в том числе в Турции, где находится одна из самых многочисленных осетинских диаспор.

Как сообщила пресс-служба главы закавказской республики, делегация Южной Осетии во главе с президентом Аланом Гаглоевым выехала в Северную Осетию, где принимает участие в траурных мероприятиях, посвященных 21-й годовщине теракта в Беслане, унесшей жизни 334 человек.

О теракте в Беслане

В России 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы в заложниках оказались более 1 200 человек. Погибли 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации. Ранее власти Южной Осетии из-за траура по жертвам Бесланской трагедии перенесли начало учебного года с 1 на 5 сентября.