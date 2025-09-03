В Дагестане ожидается сильный дождь с грозой и ветер 25-30 м/с

В МЧС рекомендуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями

МАХАЧКАЛА, 3 сентября./ТАСС/. Сильные дожди с грозой и усилением ветра 25 м/с прогнозируется в ближайшие дни на территории Республики Дагестан. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Дагестану.

"С 3 по 5 сентября по районам Дагестана ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 м/с",- говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не парковаться у рекламных щитов, деревьев и линий электропередачи.